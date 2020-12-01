Siverek Belediyesinde iki istifa daha

MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Siverek Belediye Başkan Yardımcıları Cumali Karavar ve Hasan İzol istifa etti.

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın sağlık sorunları nedeniyle istifası etmesi sonrası iki istifa kararı daha geldi. Başkan Aydın'dan sonra Başkan Yardımcıları Cumali Karavar ve Hasan İzol görevlerinden ayrıldı.

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