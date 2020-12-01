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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkeologlar Edessa Krallığının sarayının peşine düştü

İHA

Arkeologlar Edessa Krallığının sarayının peşine düştü

Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda üç ay önce başlayan kale içi kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışma ile Edessa Krallığının sarayının peşine düşen arkeologlar, tarihe ışık tutmayı hedefliyor.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, kazı çalışmalarını inceledi. Heyet, ilk kez Milattan Önce 10 bin yıllarına ait neolitik bir alan üzerine kurulduğu tahmin edilen ve bölgede hüküm sürmüş devletler tarafından da kullanılan kalenin turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar hakkında Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe'den bilgi aldı. Beyazgül, burada yaptığı açıklamada, kalede başlayan kazı çalışmalarının tarihe yolculuk anlamında yeni bulguların ortaya çıkmasında önemi bir çalışma olduğunu belirtti.
Kalenin çok sayıda devlet tarafından kullanılması nedeniyle tabakalar halinde kazı çalışmasının yapıldığını belirten Beyazgül, "Kazılarda her döneme ait tarihi bulgular ortaya çıkarılacak. Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan bu tarihi mekan çokça ziyaret edilen bir mekan. Neredeyse başlangıç dönemlerinde Göbeklitepe kadar ziyaret edilen bir mekandır. Daha sonra Göbeklitepe'nin şöhretiyle birlikte daha fazla ziyaret edilmeye başlanmıştır. Şimdi buna bir de Karahantepe eklenmiştir. Orada da çok sürpriz tarihi anıtlar ortaya çıkarılacaktır. Belki Göbeklitepe'den de daha önceki bir döneme rast gelinecek. Urfa'mız tarih, kültür, sanat, müzik, gastronomi merkezi, bunun da bir örneği üzerinde bulunduğumuz Urfa Kalesidir" dedi.
Kazı başkanı Prof. Dr. Kozbe de kazının ilk yılı olduğu için sınırlı sayıda alanı açtıklarını, bu nedenle az miktarda bulguya ulaştıklarını ifade etti. Açtıkları alanların tarih açısından umut verici olduğunu kaydeden Kozbe, "Açtığımız alanlar Urfa'nın farklı dönemlerini, Göbeklitepe ve Karahantepe'de sergilenen, neolitik olarak tanımladığımız dönemlerin dışındaki dönemlerini, bunlar Abbasiler, Memlükler, Selçuklular, Osmanlıları ortaya koyan mimari bulgular ve buluntularla karşı karşıyayız. Hedefimiz bu zaman dilimlerini göz önüne serecek, ziyaretçilerin ziyaret ettiğinde alanı algılamalarını kolaylaştıracak bir takım restorasyon projeleriyle alanı açık hava müzesi haline getirip, Şanlıurfa'nın turizmine yeni bir destinasyon olarak sunmayı hedefliyoruz. Tabi arkeolojik bir takım kaygılarımız da var. Mesela Edessa Krallığı denilen krallığın yazılı kaynaklardan çok bilgisini biliyoruz, yerel Urfa Krallığıdır burası. Bu krallığın uzun zamandır toplu mezar yeri alanları uzun yıllardır kazılıyor, gün yüzüne çıkarılıyor. Bizim de yaptığımız bu çalışmalarımızla Edessa Krallığı'nın idari merkezini, saray binasını ortaya çıkardığımız mimarının bu saraya ait olduğunu düşünmekteyiz. Bunları da gözler önüne serip Milattan Önce 3. yüzyılda başlayıp Milattan sonra 34. yüzyıla kadar uzanan kale için erken dönemi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da Şanlıurfa'nın buram buram tarih kokan bir kent olduğunu ifade ederek, "Eyyübiye ilçemiz çok sayıda tarihi mekana ev sahipliği yapıyor. Urfa Kalesi'nin yanında inşallah gelecek yıl Soğmatar başta olmak üzere bir çok bölgede kazı yapmayı, özellikle Soğmatar'da Göbeklitepe'den daha eski medeniyetlere ulaşacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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