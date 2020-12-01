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Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor Kirasını ödeyemediği için sokağa atılan aileye yeni bir ev yapılıyor

İHA

Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor Kirasını ödeyemediği için sokağa atılan aileye yeni bir ev yapılıyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kirasını veremediği için ev sahibi tarafından çocuklarıyla birlikte sokağa atılan ve boş bir arsada kurdukları çadırda yaşayan Yıldırım ailesine ev yapılması için yetkililer harekete geçti.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesine bağlı Mevlana Mahallesinde ikamet eden 4 çocuk babası Süleyman Yıldırım, iddiaya göre kirasını veremediği için evinden atıldı. Boş bir arsada kurduğu çadırda yaşayan aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Feyyaz, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren ve maddi durumu iyi olmayan 4 çocuklu Yıldırım ailesinin taleplerini dinledi. Yıldırım ailesini sıcak bir yuvaya kavuşturmak için çalışma başlatan Başkan Soylu, ilgili birime talimat verdi. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Soylu, en kısa zamanda Yıldırım ailesine güzel bir yuva yapacağını belirtti.
Yıldırım ailesi gibi 12 aileye sahip çıkıldığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Kendisinden haberdar olduk durumu gerçekten kötü kendisini ziyarette bulunduk. İnşallah en kısa zamanda çocuklarıyla birlikte başlarını koyacak bir yuva yapacağız. İmkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Süleyman kardeşimiz gibi 12 konuta şuan da el atmışız. Onlarda aynı şekilde mağdur ve perişan durumdaydılar. Birkaç tane evi düzelttik güzel oturulur nezih bir ortam hazırladık ailelere inşallah kalanları da bitirip Süleyman kardeşimizle beraber yeni bir eve kavuşacaklar Allah’ın izniyle" dedi.

"Söyleyecek bir şey bulamıyorum Allah razı olsun"
Çocuklarıyla birlikte sıcak bir yuvaya ihtiyacının olduğunu ifade eden baba Süleyman Yıldırım, ‘’Allah belediye başkanımızdan razı olsun geldi beni ziyarette etti, yerimizi gördü. Bana yardımcı olacağına dair söz verdi. Bir an önce çocuklarımla sığınabileceğim bir evin yapılacağının sözünü verdi. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah rızası için bu evi bir an önce bitirip çocuklarımı koymak istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

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