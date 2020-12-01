Haliliye belediye başkanının korona testi pozitif çıktı

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat korona virüse yakalandı. Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşan Canpolat, “Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.
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