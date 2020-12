Şanlıurfa’da araç filosu güçlendiriliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada, sosyal yardım ve engelliler koordinasyon merkezi hizmetinde kullanılmak üzere satın aldığı yeni araçları filosuna kattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan yeni araçların tanıtımını gerçekleştiren Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte her geçen gün araç filosunu güçlendirerek kiralamaya gitmeden öz kaynaklarla halkın hizmetinde olduklarını söyledi. Beyazgül, “Allaha çok şükür. Halkımızın duasıyla desteğiyle her gün belediyemize ve şehrimize yeni bir şeyler eklemenin, yapmanın, inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

“Şanlıurfalılara öz kaynaklarımızla hizmet ediyoruz”

Beyazgül, açıklamasının devamında, “Özellikle pandemi döneminde büyük ihtiyaç duyulan 12 adet otobüsün yanı sıra sosyal yardım ve engelli hizmetlerinde kullanılacak 7 adet mini, 3 adet büyük transit olmak üzere toplam 22 adet aracı bünyemize katmanın mutluluğu içersindeyiz. Uzun süredir ifade edilen konulardan biri bazı hatlarda araçlarımızın eksik olduğu konusuydu. Hatta numaraları da çokça söylenmekteydi. Tabi pandemi döneminde daha az yolcu almak zorundayız. Bu nedenle ayakta yolcu sayımız da azalıyor. Azalan yolcu sayısı nedeniyle otobüs ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak filomuza bir kısım otobüsleri kattık. Bugüne kadar araçları kiralıyorduk. Ancak sizlerin de malumu olduğu üzere kira bedelleri oldukça artmakta. Şimdi kendi öz malımızı kullanacağız. Sosyal yardım ve pandemi döneminde çokça ortaya çıkan bir husus sosyal yardımdaki arkadaşlarımız gece gündüz gayretle çalışıyorlar. Buradan teşekkür ediyorum onlarda vazifelerini en güzel şekilde yapıyorlar. Engelli koordinasyon merkezimiz de aynı şekildedir. Dün Eyyübiye’de bir yer açımı için karşınızdaydık bugün de otobüslerimizi alarak halkımızın karşısına çıkmış olduk. Allaha çok şükür halkımızın duasıyla desteğiyle her gün belediyemize ve şehrimize yeni bir şeyler eklemenin, yapmanın, inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Belediye garajında düzenlenen araç tanıtımına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı M.Şefik Bakay, ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Sait Güllüoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Kaytan ve ilgili idare amirleri katıldı.

