Haliliye Belediyesi gönüllere dokunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye Belediyesi gönüllere dokunuyor

İHA

Haliliye Belediyesi gönüllere dokunuyor

Haliliye Belediyesi, sosyal yardım alanında yürüttüğü çalışmalarıyla gönüllere dokunuyor.
Temel belediyecilik çalışmaları ile Haliliye’nin çehresini değiştiren Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da vatandaşların yanında oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gönül Masasında, ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri alınıp, oluşturulan komisyon tarafından da yapılan ev ziyaretleriyle aileler belirleniyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşevi, giyim mağazası ve sosyal marketten, komisyonun belirlediği ailelerin ihtiyaçları sağlanıyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Aşevi, evinde yemek yapamayan ailelerin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Belirlenen ailelerin kapılarına 12 ay boyunca sıcak yemek dağıtımı, ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde bulunan Sosyal Markette ihtiyaç sahibi vatandaşlar adlarına tanımlı kartlara yüklenen puanlarla ihtiyaçları olan ürünleri alabiliyorlar. Yaklaşık 20 bin ailenin faydalandığı Sosyal Market, ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca tüm ülkeyi etkisi altına alan Kovid19 salgını da göz önünde bulundurularak, ihtiyaç sahibi birçok vatandaşın gıda desteği adreslerini teslim ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Giyim Mağazası da, komisyonca belirlenen ailelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal yardım ekipleri, ailelerin adreslerine kıyafet yardımı ile duvar saati hediye ediyor.
Günlük 3 bin bardak çorba ikramı
Sosyal yardım işleri müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinden bulunan otobüslerin toplama merkezinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Mobil çorba aracında, hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında 3 bin bardak çorba, ekipler tarafından ambalajlı ekmeklerle dağıtılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı 7 yıllık emeğini bir gecede çaldılar
YEREL HABERLER Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı 7 yıllık ...
Şanlıurfa’da araç filosu güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da araç filosu güçlendiriliyor
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Otomobilde ...
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı Meydanlar temizlik işçilerine kaldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması ...
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Haliliye belediye başkanının korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Haliliye belediye başkanının korona testi pozitif ...
Şanlıurfa merkezi FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezi FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 ...
Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor Kirasını ödeyemediği için sokağa atılan aileye yeni bir ev yapılıyor
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor Kirasını ...
Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu (2)
YEREL HABERLER Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu (2)
Edessa Krallığı'nın idari merkezi gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Edessa Krallığı'nın idari merkezi gün yüzüne ...
Arkeologlar Edessa Krallığının sarayının peşine düştü
YEREL HABERLER Arkeologlar Edessa Krallığının sarayının peşine düştü
Siverek Belediyesinde iki istifa daha
YEREL HABERLER Siverek Belediyesinde iki istifa daha
Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu
YEREL HABERLER Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu
Eyyübiye yeniden inşa ediliyor
YEREL HABERLER Eyyübiye yeniden inşa ediliyor
Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam ...
Şanlıurfa'da, her gün 3 bin kişiye çorba ikramı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, her gün 3 bin kişiye çorba ikramı
Belediye başkanı koronaya yakalandı
YEREL HABERLER Belediye başkanı koronaya yakalandı
Elektrik akımına kapılıp, 2'nci kattan düşen işçi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılıp, 2'nci kattan düşen işçi ...
Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Viranşehir'in sultanlarına rakip dayanmıyor
YEREL HABERLER Viranşehir'in sultanlarına rakip dayanmıyor
Şehit yakını ve gazilerden Arınç ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Şehit yakını ve gazilerden Arınç ve Kılıçdaroğlu ...
Haliliye’de peyzaj çalışması
YEREL HABERLER Haliliye’de peyzaj çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X