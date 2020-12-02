Motosiklet çalan zanlı yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde motosiklet çalan 2 zanlıdan biri yakalanırken, diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre motosikletini evin önüne park eden İ.Ç. isimli şahıs, döndüğünde yerinde olmadığını gördü. Motosikletin çalındığını anlayan şahıs, polise haber verdi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada motosikletin İ.E. ve M.A.K. tarafından çalındığını belirledi. İ.E. polis tarafından yakalanırken M.A.K.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.