Şanlıurfa´da yolcu otobüsündeki kadının çantasından 1 kilo 850 gram esrar çıktı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsündeki kadının çantasında 1 kilo 850 gram esrar bulundu. Operasyonda bir otomobilde ise 9 bin 271 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır´dan hareket eden yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla kent çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, tarafından durdurulan otobüste arama yaptığı sırada bir kadın yolcunun tavırlarından şüphelendi. Kadının kol çantasında yapılan aramada 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Aynı güzergahta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 9 bin 271 uyuşturucu hap bulundu. Esrar uyuşturucu haplara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-02 15:42:15
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