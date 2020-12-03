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Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü: 0-2

DHA

Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü: 0-2


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Sefa Özcan
ŞANLIURFASPOR: Hakan Göksu (Dk.54 İsmail Cem), Sefa (Dk.80 Muhammed Mahmut),Mustafa Samican, Mustafa Şen (Dk.54 Tarık), Gökdeniz, İhsan, Emre (Dk.61 Süleyman), Enes, Volkan, Fevzi (Dk.61 Erkan)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci Sertaç, Ahmet, Abdurrahman, Nizamettin, Hakan, Çağrı, Recep, Zahit(Dk.89 Bilal), Serdar (Dk.82 Tayyib), Mehmet Yılmaz 
SARI KARTLAR: Göksu (Şanlıurfaspor) Recep, (Manisa Futbol Kulübü)
GOLLER: Dk.76 Nizamettin (Penaltıdan) Dk.90 Tayyib (Manisa Futbol Kulübü)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 13'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü Spor´a 2-0 mağlup oldu.
76'ncı dakikada cezaalanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Nizamettin´in kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1
90'ıncı dakikada Mert/in pasıyla kale önünde bulaşan Tayyib, güzel vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-12-03 15:05:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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