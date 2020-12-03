Beyazgül'den Bozava'da yapımı başlanan kütüphaneye ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan ilçe kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Bozova'da Okullar bölgesinde temelini attığı ilçe kütüphanesi inşaatını sürdürüyor. Bin 500 metrekare alan üzerinde yapımına başlanan ilçe kütüphanesi merkez ve kırsal mahallelerdeki gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak. Gençleri sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyokültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen kütüphanede, dijital çağda çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması önemseniyor.

Bozova'da İlçe Belediyesi tarafından yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında da incelemelerde bulunan Beyazgül, Yeşilova Mahallesi’nde yapımı tamamlanan içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer aldığı parkı gezdi.

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