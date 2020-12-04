Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma ve Helenistik dönemlere ait 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldığı evde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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