

Şafak SAĞ/ŞANLIURFA, (DHA)İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Soylu ve Pakdemirli, Ceylanpınar´da bulunan TİGEM arazisinde biçerdöver kullanıp mısır hasadı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar, TİGEM işletmesine geçti. Burada basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katılan bakanlar, daha sonra biçerdöver kullanarak mısır hasadı yaptı. Bakan Soylu ve Pakdemirli, Ceylanpınar'daki temaslarının ardından Osmaniye'ye hareket etti.DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Şafak ŞAĞ

2020-12-04 12:40:27



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