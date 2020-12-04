Karaköprü zabıtadan pandemi denetimi

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki esnafı ve pazar yerlerini sık sık ziyaret ederek pandemi tedbirleri konusunda denetim ve uyarılarda bulunuyor

Karaköprü' de pandemi tedbirleri kapsamında Karaköprü Belediyesi tarafından denetimler sıkı tutulmaya devam ediliyor. Özellikle son dönemlerde virüsün yayılma hızının ve vaka sayısının artışı nedeniyle Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki market, fırın, lokanta, pastane ve diğer gıda satılan dükkanlarda sık sık hijyen, mesafe ve maske denetimi yapan ekipler esnafı ve vatandaşları pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Esnafların ateş ölçümü ve HES koduyla risk durumunu sorgulayan zabıta ekipleri, alışveriş esnasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini esnaf ve vatandaşlara iletti.

Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri özellikle kalabalık olan pazar yerleri ve ilçedeki işletmelerde denetimlerini sık aralıklarla sürdürüyor.

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