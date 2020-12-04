Şanlıurfa’da turizm faaliyetleri paneli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da turizm faaliyetleri paneli

İHA

Şanlıurfa 'genelde Türkiye, özelde Şanlıurfa' turizminin konuşulacağı interaktif bir panele ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa’da turizm faaliyetleri paneli

Şanlıurfa ‘genelde Türkiye, özelde Şanlıurfa’ turizminin konuşulacağı interaktif bir panele ev sahipliği yapacak.
Sektörün lider temsilcilerinin katılacağı ‘Tarihin sıfır noktası Şanlıurfa turizm paneli’ tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ev sahipliğinde yapılacak panele Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Pegassus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Ali Güreli katılacak.
Tarihin sıfır, turizmin ortak noktası Şanlıurfa'da yeni normal sürecinde değişen turizm faaliyetlerinin ele alınacağı paneli internet ortamından takip edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mısır tarlasında domuz nöbeti
YEREL HABERLER Mısır tarlasında domuz nöbeti
Akçakale’de hijyen seferberliği
YEREL HABERLER Akçakale’de hijyen seferberliği
Gıda İhtisas OSB altyapı ihalesinde antlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Gıda İhtisas OSB altyapı ihalesinde antlaşma sağlandı
Karaköprü zabıtadan pandemi denetimi
YEREL HABERLER Karaköprü zabıtadan pandemi denetimi
Bakan Soylu Şanlıurfa’da biçerdöverle mısır hasadı yaptı Bakan Soylu ve Pakdemirli Şanlıurfa'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu Şanlıurfa’da biçerdöverle mısır hasadı ...
Bakan Soylu ve Pakdemirli, Ceylanpınar´da
YEREL HABERLER Bakan Soylu ve Pakdemirli, Ceylanpınar´da
Şanlıurfa'da trafik kazası 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da trafik kazası 6 yaralı
Suriye'de avukattı, Türkiye’de tespih satıyor
YEREL HABERLER Suriye'de avukattı, Türkiye’de tespih satıyor
Akçakale´de, 243 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Akçakale´de, 243 parça tarihi eser ele geçirildi
Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait ...
Online eğitime tablet desteği Tablet alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı
YEREL HABERLER Online eğitime tablet desteği Tablet alan ...
Şanlıurfa'da 2 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte teslim oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 terörist silah ve mühimmatlarıyla ...
Beyazgül'den Bozava'da yapımı başlanan kütüphaneye ziyaret
YEREL HABERLER Beyazgül'den Bozava'da yapımı başlanan kütüphaneye ...
Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü: 0-2
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü: 0-2
Fırın ekmeğine alternatif Tandır ekmeği geleneğini sürdürüyorlar
YEREL HABERLER Fırın ekmeğine alternatif Tandır ekmeği geleneğini ...
Eyyübiye Belediyesi temizlik filosuna 5 yeni araç kattı
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesi temizlik filosuna 5 yeni araç ...
Siverek´te yeni Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu
YEREL HABERLER Siverek´te yeni Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu
Siverek tarihinde ilk defa bir kadın belediye başkanı seçildi Siverek’in 94 yıllık tarihinde bir ilk Siverek’e kadın eli değecek Ayşe Çakmak Siverek Belediye Meclisi tarafından başkan seçildi
YEREL HABERLER Siverek tarihinde ilk defa bir kadın belediye başkanı ...
Siverek Belediyesinde yoğun güvenlik önlemleri altında başkanlık seçimi
YEREL HABERLER Siverek Belediyesinde yoğun güvenlik önlemleri ...
Boş yolda tünele düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Boş yolda tünele düşen hafif ticari aracın sürücüsü ...
Yolcunun çantasından ve durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yolcunun çantasından ve durdurulan araçtan uyuşturucu ...
Şanlıurfa’da altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da altyapı çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa´da yolcu otobüsündeki kadının çantasından 1 kilo 850 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yolcu otobüsündeki kadının çantasından 1 ...
Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı
YEREL HABERLER Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X