Balıklıgöl'de kısıtlama sessizliği

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Şanlıurfa´da, yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı. Havadan görüntülenen kent en düşük yoğunluk seviyesine ulaştı.

Şanlıurfa´da, yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Kentte pandemi öncesi hafta sonlarının aşırı yoğunluk yaşandığı tarihi ve turistik Balıklıgöl de sessizliğe büründü.

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