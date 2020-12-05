Şanlıurfa´da kısıtlama sessizliği

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa'da da vatandaşlar evlerinde kaldı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, pandemi öncesi hafta sonları aşırı yoğunluk yaşanan tarihi Balıklıgöl, sessizliğe büründü.

Belediye ekipleri, sokak hayvanlarına mama verirken, ağaç budama ve dezenfekte çalışması yaptı. Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan 72 kişiye ise para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-12-05 14:18:18



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