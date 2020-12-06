Şanlıurfa’da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları YADES ile karşılanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için çalışma başlattı. Korona virüs vakarında yaşanan artış nedeniyle tedbir amaçlı sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor. Belediye ekipleri, yaşlıların alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetler olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkarmaları kısıtlanan yaşlılar, günlük ihtiyaçları karşılandığı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

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