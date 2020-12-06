Şanlıurfa’da Muhtar Bilgi Sistemi hayata geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsalda görevlerini yürüten muhtarların taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak üzere Muhtar Bilgi Sistemini hayata geçirerek mahalle muhtarlarıyla etkin ve iş birliği içerisinde çalışıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen sistem ile köy ve mahalle muhtarlıklarının yönetime katılımı sağlanarak mahalle muhtarlıklarından gelen taleplere anlık dönüş gerçekleştiriliyor. Teknolojik altyapısıyla Şanlıurfa’ya yapılacak yatırım ve hizmetlere hız kazandıran Muhtar Bilgi Sistemi çözüm anında odaklı hizmet sunuyor.

Şu ana kadar 800 talep çözüme kavuşturuldu

Teknolojiye ve teknolojik yatırımlara önem veren ve her fırsatta Muhtarlarımızla etkin bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ’ün de yakından takip ettiği sistem sayesinde muhtarlardan gelen 800 talep çözüme kavuşturuldu. Cep telefonu, tablet ve bilgisayardan erişilebilen web tabanlı yazılım merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının kullanımına açık hale getirildi. Muhtarlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan aşağıdaki linke tıklayarak https://muhtar.sanliurfa.bel.tr/login sorunlarını, isteklerini direkt olarak büyükşehir belediyesine iletme imkânı bulacak.

Ayrıca Elektronik ortamda gelen talepler, doğrudan sistem üzerinden ilgili birime yönlendirilecek. Diğer yollarla Büyükşehir’e ulaşan muhtar talepleri de bu sisteme kaydedilecek. Sistem üzerinden gelen talepler doğrultusunda raporlar oluşturulacak, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesi sisteme işlenecek.

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