Haliliye Belediyespor, Bursa’da 3 puanın sahibi oldu

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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, Bursa deplasmanında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 31 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.

Kovid19 nedeniyle tehir edilen ligin 6’ncı hafta müsabakası Bursa Büyükşehir Belediyespor, Haliliye Belediyespor karşılaşması Cengiz Göllü Spor Salonunda oynandı. Başantrenör Aykut Lale yönetimindeki Haliliye Belediyespor, ilk setini 2522 kazandığı maçın ikinci setinde ise 2521’lik skorla seti rakibine kaptırdı. Karşılaşmanın üçüncü setini 3432 alarak durumu 21’e taşıyan Haliliye Belediyespor, dördüncü seti de 2518 alıp, karşılaşmayı 31 kazanan taraf oldu.

Aldığı 5’inci galibiyetle puanını 13’e çıkaran Haliliye Belediyespor, ligin 20’nci haftasında 8 Aralık 2020 Çarşamba günü Bingöl deplasmanında Solhanspor ile karşılaşacak.

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