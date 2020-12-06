Mısır tarlasında ateş yakıldı, alevler arasında kalan bebek öldü



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, çocukların mısır pişirmek için yaktığı ateşin kontrolden çıkmasıyla, alevler kısa sürede etrafa yayıldı. Bu sırada alevler arasında kalan Ahmet Umut Yeten (1), vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, perşembe günü Viranşehir ilçesine bağlı Elgün Mahallesi´nde meydana geldi. Yeten ailesi, çocuklarıyla birlikte tarlaya mısır toplamaya gitti. İddiaya göre, çocukların mısır pişirmek için yaktığı ateş, kısa sürede etrafa yayıldı. Bu sırada tarlada bulunan Ahmet Umut Yeten isimli bebek de alevlerin arasında kaldı. Çevredekiler tarafından kurtarılan Ahmet´in vücudunda, ağır yanıklar oluştu. Ahmet Umut Yeten, yakınları tarafından götürüldüğü Viranşehir Devlet Hastanesi´nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-06 14:37:26



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