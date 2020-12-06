Şanlıurfa´da terör operasyonunda 7 tutuklama

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 27 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-06 15:05:26
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