Şanlıurfa´da kısıtlamaya uyuluyor



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Şanlıurfa´da vatandaşların çoğunluğunun yasağa uyduğu gözlendi. Pois ekiplerinin denetiminde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, hastaneye gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Şanlıurfalıların çoğunluğu evlerinde kaldı. Sessizliğin hakim olduğu kentte, kısıtlamadan muaf olanlar ile alışveriş için evlerinin yakınındaki marketler ile fırınlara giden vatandaşlar görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir meydanlarının yanı sıra giriş çıkış noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Kentin simgesi olan tarihi alanlar ile yoğunluğun yaşandığı caddeler ise dron ile görüntüleniyor.

POLİS UYGULAMASINA TAKILDI

Haşimiye Meydanı'nda uygulama yapan polis, durdurduğu otomobildekilerin kimlik sorgulamasında karantina ihlali yapan kadın ile sokağa çıkma yasağına uymayan araç sürücüsüne ceza kesti. Hamile olduğu öğrenilen ve koronavirüs testi pozitif çıkan Melek Bahar, polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.

VALİDEN BİRLİK MESAJI

Denetimler kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sokağa çıkarak görev yapan polislere teşekkür etti. Şanlıurfa halkının, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına genel anlamda uyduğunu belirten Vali Erin, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçe genelinde vatandaşlarımız yasaklara riayet ettiler. Evlerinden çıkmadılar. El birliğiyle bu salgına karşı, mücade edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-12-06 15:29:39



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