Balıklıgöl’deki balıkları polisler besledi

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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimsenin ziyaret etmediği Balıklıgöl’deki balıkları polis ekipleri besledi.

Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Balıklıgöl dün olduğu gibi bu gün de sessizliğini korudu. Kimsenin kısıtlama nedeniyle ziyaret etmediği Balıklıgöl’deki balıkları polis ekipleri besledi. Yemleri alan polisler, Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan kanallar ile ana havuzdaki balıklara yem verdi.

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