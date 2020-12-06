Şanlıurfa´da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da terör örğütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-06 17:27:37
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