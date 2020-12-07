Şanlıurfa’da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Bahar Çelik'e, İ.Ç. idaresindeki 63 DR 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyon şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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