33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu İngiltere’nin istediği çocuk bulundu Jandarmanın elinden kaçırılan çocuk 4 yıl sonra annesine kavuştu Annenin 4 yıllık mücadelesi mutluluk gözyaşlarıyla son buldu

– Şanlıurfa'da 33 gün önce haciz için gelen annesinden ve jandarmanın elinden kaçırılan Şariban, bulunarak annesine teslim edildi. Acılı anne Zübeyde Kocaman, 4 yıldır ayrı olduğu kızına gözyaşları arasında kavuştu.

İngiltere’de yaşayan Zübeyde Kocaman ile Halil Yıldız 10 yıl önce İstanbul’da tanışarak dini nikahla evlendi. Eşiyle birlikte Şanlıurfa’ya gelen Zübeyde Kocaman iddiaya göre eşinin evli ve çocuklarının olduğunu öğrendi. Eşiyle anlaşamayan Kocaman, Şanlıurfa’dan ayrılarak İngiltere’ye döndü. Burada hamile olduğunu öğrenen Zübeyde Kocaman, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yaklaşık 3 yıl kızı Şariban’la birlikte İngiltere’de yaşayan Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Elazığ’da yaşayan annesini ziyarete geldiğinde eşi Halil Yıldız kızı Şariban’ı alıkoydu.



Hukuki mücadele başlattı

Çocuğunu almak için hukuki mücadele başlatan anne Zübeyde Kocaman'ın 2017'de Şanlıurfa Aile Mahkemesine açtığı velayet davasında çocuğun velayetinin anneye verilmesi yönünde karar verilirken, 2016'da baba Yıldız'ın açtığı velayet davasında ise mahkeme yine çocuğun anneye verilmesi yönünde karar çıktı. Karara rağmen bana Yıldız, küçük kızı annesine vermedi.33 gün önce İngiltere’den Şanlıurfa’ya gelen anne Zübeyde Kocaman, savcılığa başvurarak velayeti kendisinde olan kızının icra yoluyla verilmesini istedi. Yapılan araştırmada Şehriban’ın Haliliye ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi İlkokulunda okuduğu belirlendi. Jandarma ekipleri anneyi yanlarına alarak kızın yaşadığı kırsal mahalleye gitti. Mahallede çıkan olaylar esnasında Halil Yıldız’ın yakınları küçük kızı kaçırdı.



Kızının peşini bırakmadı

Yaşanan olay üzerine anne Zübeyde Kocaman, Türkiye'deki İngiltere Başkonsolosluğuna ve Türk adli makamlarına başvurarak, hayatından endişe ettiği kızının bulunmasını talep etti. Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği daha önce de iletişime geçtiği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına kızın bulunması talebini yineledi. Başvurunun üzerine Adalet ve İçişleri Bakanlıkları harekete geçti. Savcılık tarafından çocuğun aranması için talimat çıkarılırken, Şariban'ın babasına ait 2 adreste arama yapıldı. Şariban'ın kaçırılması olayına karışan ve cep telefonu görüntülerine yansıyan herkes, polis ve jandarmanın arama, takip listesine girerken, kızın kısa sürede bulunması için güvenlik güçlerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Çocuğun saklanabileceği birçok evde arama yapan jandarma ekipleri, akşam saatlerinde kızı bulmayı başardı. Jandarma tarafından alınan küçük kız, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne götürüldü. Öğle saatlerinde polis evine getirilen kız annesine teslim edildi.



Kızın kaçırılma anı kameralara yansımıştı

Olay anında çekilen cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, Mahalle Muhtarı Bakır Y. ve yanındakilerin kız çocuğunu jandarmaların elinden zorla alarak kaçırdığı tespit edilirken, olay yerindeki Celal Y. isimli şahsın ise jandarmalara “Siz kızı Avrupa'ya götürüp gavurlara teslim edeceksiniz. Allah'tan korkmuyor musunuz” dediği belirlendi. Görüntülerde, Muhtar Bakır Y.'nin çocuğu jandarmalardan alarak İzzettin Y.'ye vermesi, İzzettin Y.'nin ise koşarak okulun az ilerisinde bulunan gri renkli bir araçla çocuğu olay yerinden kaçırması da yer aldı. Muhtar Bakır Y.'nin görevli jandarmalara hakaret ve küfür etmesi, jandarma astsubayının “Muhtar bunun hesabını verecek” dediği anda muhtarın tekrardan küfürlü yanıt vermesi de kameralarla ilgili çözümleme tutanağında yer aldı.

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