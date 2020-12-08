HRÜ’den erken kanser teşhisi çalışmaları

Harran Üniversitesi evden kanser erken teşhisi için portatif biyosensör çalışmalarında önemli adımlar kat etti.

Harran Üniversitesi evden kanser erken teşhisi için portatif biyosensör çalışmalarında önemli adımlar kat etti. Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Göktaş liderliğinde kurulan HRÜ Sensör Araştırma Grubu tarafından, erken kanser teşhisine çözüm üretmek için tasarlanan ve üretilen MEMS tabanlı mikro sensörler gerek kanser nedenli ölümleri minimize etmeyi ve gerekse de ekonomik açıdan olan kayıpları azaltmayı hedeflemektedir. Özellikle 2020 Mart ayından bugüne korona virüsten dolayı devam eden problemler ve kısıtlamalara rağmen proje, büyük özverilerle ve çabalarla istenen sonuçlar sağlandı.

Cihazların ilk üretimleri mikro üretim lablarında uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda tamamlandı. Üretilen MEMS tabanlı mikro sensörleri taşıyan çipler, daha sonrasında elektriksel bağlantıları yapılarak paketlendi. Cihazlar bir sonraki aşama olan prostat ve karaciğer kanserinin teşhisine yönelik gerekli yüzey modifikasyonlarının yapılması için hazırlık aşamasındadır. Doç. Dr. Hasan Göktaş liderliğinde kurulan HRÜ Sensör Araştırma Grubu yüzey modifikasyon konusundaki uzmanlığını, daha öncesinde hayata geçirilen projelerinde kanıtlandı. Cihazlar gereken yüzey modifikasyonları uygulandıktan ve kalibrasyon testlerini başarıyla geçtikten sonra cep telefonlarına uyumlu hale getirilerek portatif biyosensör olarak hayatta yer almaya başlamalarını hedeflemektedir. Bu sayede herkes kendi testlerini yapabileceği ve ileride farklı kanser türlerine de uygulanabilecek bir portatif biyosensör ortaya çıkacaktır.

Ayrıca, HRÜ Sensör Araştırma Grubu, erken kanser teşhisinin yanı sıra, cihazların korona virüs ve benzeri virüslerin tespitinde de kullanılabilmesi için gerekli yüzey modifikasyon çalışmalarını da yürütüyor.

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