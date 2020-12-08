Akçakale’nin ilk düğün salonunda inşaat başladı

Akçakale’nin en büyük mesire alanında inşa edilecek olan ve ilçenin ilk kır düğün salonu özelliğini taşıyacak olan yapının inşaatına başlandı.

Akçakale’de Atatürk Ormanı içerisinde bulunan 40 yıllık atıl durumundaki yer, mesire ve sosyal donatı alanına dönüştürülmek için çalışmalar sürüyor.

Mesire alanı, hava sıcaklığının en yüksek olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa’da en çok ihtiyaç duyulan alanların başında geliyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da yeşil alan ihtiyacı olan Akçakale’ye de hem mesire alanı hem de düğün salonu kazandırmak için girişimlerde bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak projenin ihalesi sağlandı. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, düğün salonu, mescit, barbeküler, ışıklandırma, lavabolar, temiz içme su şebekesi, kamelyalar ve oturma gruplarının yer aldığı şekilde projelendirilen alan adeta şantiyeye döndü. Çalışmalar dört koldan sürerken düğün salonu yapımında da mesafe alındı ve ilk iskelet oluşturuldu.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Akçakale Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışması ile sonuçlandırılacak proje ile Akçakale tarihinde ilk düğün salonuna kavuşmuş olacak. Özellikle yaz aylarında da ihtiyaç duyulan sosyal alanda Akçakalelilerin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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