Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü,1 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru seyir halinde olan Hasan Asil yönetimindeki 26 ADJ 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan akrabası Mehmet Asil yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Mehmet Asil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Mehmet Asil'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-12-08 12:34:00



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