Gençlerin Balıklıgöl’deki tehlikeli oyunu

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Şanlıurfa’da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu’nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle inerek tehlikeye davetiye çıkardı.

Şanlıurfa’da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu’nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle kaymaları tehlikeye yol açıyor. Gençlerin merdivenden bisikletle inmesi görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin merdivenden inmek için birbirleriyle yarışması şaşkınlıkla izlendi. Çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması ve kaymaması olası bir kazayı önledi.

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