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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye’de 100 ton tohum dağıtıldı

İHA

Suriye’de 100 ton tohum dağıtıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Suriye’nin Telabyad ve Resulayn kentlerindeki çiftçilere 100 ton tohum dağıtıldı.
Her iki ilçede de mahalli meclis koordinesinde sürdürülen tarımsal faaliyetlere danışmanlık ve teknik destek veren Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde çiftçi kayıt sistemi çalışmalarını tamamladı. Bölgede tarımsal üretimin kaliteli ve verimli yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünden (TİGEM) temin edilen 100 ton sertifikalı buğday tohumu Telabyad ve Resulayn’da 50 dekar altında tarımla uğraşan çiftçilere hibe edilerek dağıtıldı.
Telabyad’da 60, Resulayn’da 40 ton olarak dağıtılan tohumlukları teslim alan çiftçiler, iklim şartlarının da uygun olmasını fırsat bilerek ekim yapmaya başladılar.

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