Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, sokakta çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Kılıç (27), yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi´nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kılıç, yanına yaklaşan kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi üzerindeki bıçakla Mehmet Kılıç´ı yaraladı. Karnından yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-12-08 20:05:07
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