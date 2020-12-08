Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, sokakta çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Kılıç (27), yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi´nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kılıç, yanına yaklaşan kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi üzerindeki bıçakla Mehmet Kılıç´ı yaraladı. Karnından yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-12-08 20:05:07



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