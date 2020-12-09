Haliliye’de sıcak asfalt çalışması

Haliliye Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve tespit edilen ihtiyaçların çözümüne ilişkin yürüttüğü çalışmalarını değerlendirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen acil ihtiyaçların çözümü için her an sahada olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, beyaz masa hattına gelen talepleri de göz önünde bulundurarak, Yavuz Selim Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı. Deforme olan yolların ilk olarak düzeltme işlemini yapan ekipler, daha sonra sıcak asfalt serimine başladı.

Halikliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta, yaptığı açıklamada; Haliliye için canla başla çalıştıklarının altını çizerek, sıcak asfalt çalışmalarının Yavuz Selim Mahallesi ile bölge sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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