Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruk

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyenler, PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturdu. Bir an önce sıranın kendilerine gelmesini bekleyenler, koronavirüs tedbirlerine uymayınca çevik kuvvet ekibi gelerek uyarı yaptı.
Şanlıurfa'da çoğu kadın olmak üzere onlarca kişi, işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi'nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturanlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın çıktığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı. Yoğunluk üzerine PTT önüne çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi. Polis, aralarında mesafe bırakmayan ve maske takmayanları uyarıp, herkesi sıraya koydu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-12-09 14:04:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.