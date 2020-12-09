Arazi kavgasına 7 tutuklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arazi kavgasının ardından gözaltına alınan 10 şüpheliden 7´si tutuklandı.
Bozova´nın Özgören Mahallesi'nde 7 Aralık günü yaşanan olayda, aynı soyadı taşıyan akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, silahlar kullanıldı. Fevzi Doğan (55) vurularak hayatını kaybederken, Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan yaralandı.
Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karışan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7´si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-09 14:23:47
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