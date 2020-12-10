UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına tepki gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, dikkat çekmek için yüzlerini siyaha boyayarak antrenman yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile Paris SaintGermain (PSG) arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına karşı tepkiler sürüyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmişti. Yaşanan ırkçılık skandalına tüm dünyada tepki gösterildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncaları da, Başakşehir’e yapılan ırkçılığa tepki amaçlı yüzlerini siyaha boyayarak antrenman çalışmaları gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım yönetimi ve oyuncuları, Başakşehir’e yapılan ırkçılığa karşı tepki göstererek, dikkat çekmek amacıyla sahaya yüzlerini boyayarak çıktıklarını ifade ettiler.

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