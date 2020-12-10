Kızı Şariban annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Oğlumu hiç görmedim



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da icra yoluyla kızı Şariban Yıldız´ın annesine verilmesinin ardından konuşan baba Halil Yıldız, iki çocuğunu da Zübeyde Kocaman´ın kendisine göstermediğini iddia etti. Yıldız, "İngiltere´de doğan 3 yaşındaki oğlum Yusuf Berat´ı hiç görmedim. 7 yaşındaki kızım 4 yıldır benimle yaşıyordu. Şimdi iki çocuğumu da elimden aldı" diye konuştu.

Hayatını İngiltere´de sürdüren Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul´da Halil Yıldız ile bir süre birlikte yaşadı. Daha sonra İngiltere'ye dönen Zübeyde Kocaman, burada dünyaya bir kız çocuğu getirdi ve ismini Şariban koydu. Zübeyde Kocaman, bundan 4 yıl önce Halil Yıldız´ı, kızını görmesi için İngiltere´ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Yıldız, İngiltere'ye gidemedi. Halil Yıldız´ın ısrarı üzerine Zübeyde Kocaman, kızıyla birlikte Şanlıurfa´ya geldi. Halil Yıldız, kızıyla buluşmanın ardından çocuğu kaçırdı. Kızını kaçıran Halil Yıldız'ın izine ulaşamayan anne, İngiltere´ye geri döndükten sonra velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı. Çocuğunu alması Halil Yıldız'ın yakınları tarafından engellenen annenin, yıllar süren hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde Şariban Yıldız, mahkeme kararıyla kızını alarak İngiltere'ye döndü.

`İKİ ÇOCUĞUMU DA ELİMDEN ALDI´

İngiltereŞanlıurfa hattında yaşanan velayet davasında asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten ve çiftçilik yaparak hayatını kazanan baba Yıldız, gazetecilere şunları anlattı:

"2009 yılında İstanbul´da çalıştığım sırada Zübeyde´yle tanıştım. Kendisine evli ve 5 kızım olduğunu söyledim. Buna rağmen bana, evlilik teklifinde bulundu. Dini nikah kıyarak Zübeyde Kocaman´la evlendik. Evliliğimizin ardından Şanlıurfa'ya yerleştik. Bu sırada Zübeyde, hamile kaldı ve doğum öncesi İngiltere'ye gitti. 2013 yılında, kızımız Şariban´ı İngiltere´de dünyaya getirdi ve 3 yaşına kadar da bana göstermedi. 3 yılın sonunda 'Türkiye´ye yerleşeceğini' söyleyince uçak biletlerin alıp onları Şanlıurfa´ya getirdim".

Halil Yıldız, Şariban dışında 3 yaşında Yusuf Berat adında bir oğlunun daha olduğunu hatırlatarak, "Zübeyde, Şanlıurfa'da kaldığı sırada ikinci çocuğumuz Yusuf Berat'a hamile kaldı. Zübeyde Hanım çocuğu doğurmak için kızım Şariban´da olduğu gibi tekrar İngiltere'ye gitmek istedi. Bu sefer karşı çıktım. Çocuğumun kendi vatanımda Türkiye´de doğmasında ısrar edince bizi dinlemeyerek İngiltere´ye gitti. Kızım Şariban ikinci çocuğumuzun doğumu için Zübeyde İngiltere'ye gittiğinde benim yanımda kaldı. Kızım 7 yaşına gelince Zübeyde, İngiltere´ye Şariban'ı da götürmek için mahkemeye başvurdu. Yaklaşık 4 yıl süren hukuki süreç sonunda mahkeme, Şariban'ın annede kalmasına karar verdi. Diğer oğlum Berat´ı ise doğduğundan beri hiç bize göstermedi. Telefon da gördük. Ona dokunamadım, oğlumun hasretiyle yanıp tutuştum. Annesi kızımı da oğlumu da benden aldı. Şimdi her ikisini de göremeyeceğim" dedi.

Şariban'ın annesine teslim edilişi sırasında kendisinden ayrılmak istemediğini ve sürekli ağladığını hatırlatan Halil Yıldız, "Kızım ağlaya ağlaya istemediği halde annesine teslim edildi. `Şimdi ne yapıyor, nerede?´ Bilmiyorum. Telefon ile ulaşamıyorum" dedi.

OKUL ÇANTASINA SARILARAK HASRET GİDERİYOR

Küçük kızın annesine teslim edildikten sonra arkasında kalan okul çantası, elbiseleri ile oyuncaklarına sarılarak hasret gideren baba Halil Yıldız, "Aile olarak perişan durumdayız. Kızım hiç gitmek istemiyordu. 'Beni dolandırdı mı, beni kullandı mı, benden çocuk yapıp da İngiltere'ye gidip menfaati için orada mı doğurmak istedi?' bilmiyorum. Tek isteğim hiç görmediğim oğlum Yusuf Berat ile benim büyüttüğüm kızım Şariban´ın geri iade edilmesi. Bu işin asıl mağduru benim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-12-10 16:18:28



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