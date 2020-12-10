Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (2)- Yeniden



Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 jandarma ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 8 kişi ise yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriye'nin Resulayn ilçe kırsalında, saat 15.30 sıralarında terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 jandarma ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 8 kişi ise yaralandı. Resulayn'daki saldırıyla ilgili Şanlıurfa Valiliği´nden yazılı açıklama yapıldı. Bombalı araç saldırısı sonucu, 2 jandarma personeli ile 2 yerel kolluk görevlisinin şehit olduğu, 6 jandarma personeli ile 2 yerel kolluk görevlisinin de yaralandığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"10.12.2020 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn´daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG´li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu; 2 jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuş, 6 jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Resulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-10 17:57:12



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