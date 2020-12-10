Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3)

VALİ ERİN'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARET
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye´nin Resulayn kentinde teröristlerce düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Patlama haberinin ardından beraberinde İl jandarma Alay Komutanı Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş´la birlikte Resulayn'a giden Vali Erin, patlama bölgesindeki inceleme sonrası Resulayn ile Ceylanpınar´da tedaviye alınan yaralı 8 askeri ziyaret etti. Yaralı askerlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Erin, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL
2020-12-10 21:55:10
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