Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti Şanlıurfa Valisi Erin, saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG’li teröristlerin bombalı araçla saldırı düzenlediği bölgede inceleme yaparak yaralı jandarma personelini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 8 jandarma personelinin ise yaralandığı bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı bölgesinde inceleme yaptı. Askeri yetkililerden bilgi alan Vali Erin, daha sonra hastaneye geçerek yaralı jandarma personelini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sosyal medya hesabından üzerinden paylaşım yapan Vali Erin, “Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 2 jandarmamız şehit olmuş, 8 jandarmamız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan (cc) rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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