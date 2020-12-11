Şanlıurfa camilerde yağmur duası yapıldı

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Şanlıurfa'da Dergah Camisinde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı. Bu kapsamda tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti. Yapılan duanın ardından yine tedbirler çerçevesinde vatandaşlar camiden ayrıldı.

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