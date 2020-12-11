Eyyübiye Belediyesi bir soruna daha neşter vurdu

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Eyyübiye Belediyesi, Ümit Yolcu ile Mustafa Kuş Parkı arasında kalan ev ve işyerinin istimlak çalışmalarını gerçekleştirip, yıkımına başladı.

Eyyübiye Belediyesi, Ümit Yolcu ile Mustafa Kuş Parkı arasında kalan ev ve işyerinin istimlak çalışmalarını gerçekleştirip, yıkımına başladı. Trafik yoğunluğuna ve kazalara neden olan bölgede başlatılan yıkım çalışmalarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgü ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş katıldı. Bölgede istimlak işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları başladı. Bölgedeki trafik sorununa kalıcı çözüm getirecek çalışma için vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

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