Balıklıgöl sessiz kaldı Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi havadan görüntülendi

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Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi havadan drone ile görüntülendi. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi mekan adeta sessizliğe büründü. Vatandaşlar kısıtlamaya uyarak, gezmek yerine evde kalmayı tercih etti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

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