Şanlıurfaspor'da 18 kişide korona virüs çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid19 testi uygulandığı belirtildi. Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.