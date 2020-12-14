'Sizce kim bu bebek?'

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Şanlıurfa´da kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi´nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E., S.E., F.E. ve B.E.'nin asayiş şube müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "görevli memura etkin direnme" ve "kesici aletle yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

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