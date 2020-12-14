Şanlıurfa´da polisi yaralayan 4 kişi tutuklandı

'Sizce kim bu bebek?'

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E, S.E, F.E. ve B.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-14 17:28:52



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