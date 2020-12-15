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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü Belediyesi ile Kızılay’dan gıda yardımı

İHA

Karaköprü Belediyesi ile Kızılay’dan gıda yardımı

Karaköprü Belediyesi ile Kızılay arasında ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla gıda yardımı ulaşması için işbirliği protokolü imzalandı.
Karaköprü Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için faaliyete geçirdiği sosyal marketin kapsamını artırmak ve daha fazla aileye yardım ulaştırmak adına Türkiye Kızılay Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Karaköprü Belediyesi adına protokolü Başkan Metin Baydilli imzalarken, Türkiye Kızılay Derneği Karaköprü Şube Başkanlığını temsilen de Avukat Osman Aslan imzaladı.
Yapılan protokol ile gıda bankacılığı kapsamında Karaköprü Belediyesi Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla gıda yardımı yapılması ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenip ulaşılması sağlanacak.
İşbirliği protokolü ile ilgili bir açıklama yapan Baydilli, bu protokol ile daha fazla ihtiyaç sahibinin gıda ihtiyacının giderileceğini ve sosyal marketin daha kapsamlı hale geleceğini belirterek, "Türkiye Kızılayı ile güzel bir işbirliği adımı attık. Bu işbirliği ile geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirdiğimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalandığı sosyal marketimiz daha etkin hale gelecek. Gıda bankasından daha fazla gıda temini yapılarak daha fazla insana ulaştırılacak. Bu işbirliği protokolünden dolayı Türkiye Kızılay Derneği Karaköprü Şubesine çok teşekkür ediyorum, işbirliğimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

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