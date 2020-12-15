Şanlıurfa'da kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza

Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 68 bin lira ceza uyguladı. İş yerinde yapılan aramada, kumar oynamada kullanılan malzemeler ile 13 bin 310 lira ele geçirildi.

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