7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli 



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, eşinin terk ettiği Sevim Ekinbaş, kaldığı evin kirasını ödeyemediği için 2'si kumasından, 7 çocukla çadırda yaşamaya başladı. 10 gün çadırda kalan aile, hayırsever vatandaşların yardımıyla bir eve yerleştirildi. Haliliye Belediyesi ise aileye gıda, giyim ve erzak yardımında bulundu.

Süleymaniye Mahallesi'nde oturan Sevim Ekinbaş'ın 13 yıllık eşi Hamza Ekinbaş, 4 yıl önce başka bir kadınla dini nikah kıydı. Kuması ile birlikte aynı evde yaşayan Sevim Ekinbaş, iddiaya göre bu süre içerisinde uyuşturucu kullanmaya başlayan eşinin şiddetine maruz kaldı. Uğradığı şiddet nedeniyle şikayette bulunan ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin üzerine getirdiği ismi öğrenilemeyen kuması, 6 ay önce bir bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, kuma kadın, biri yeni doğmuş bebek iki çocuğunu bırakarak evi terk etti. Kadının ardından bir ay sonra bu kez Hamza Ekinbaş, evi terk etti.

Eşinin ayrılmasının ardından 5'i kendisinin 2'si kumasının 7 çocukla yalnız kalan Sevim Ekinbaş, 5 ay boyunca oturdukları evin kirasını ödeyemedi. Evlere temizliğe giden, ancak koronavirüs salgını nedeniyle de iş bulamadığını ifade eden kadın, evdeki beyaz eşyalarını satarak mutfak giderlerini karşıladı. Ev sahibi 5 aylık kirasını ödemeyen Ekinbaş´tan evi boşaltmasını istedi. Bunun üzerine mahalledeki boş araziye komşularının yardımıyla çadır kuran kadın en küçüğü 6 aylık en büyüğü 11 yaşında olan 7 çocukla birlikte burada yaşamaya başladı. Soğuk havada 10 gün boyunca çadırda kalan kadın ve çocukları, daha sonra hayırsever vatandaşların kiraladığı ve 1 yıllık kirasını ödediği bir eve yerleştirildi. Haliliye Belediyesi de yeni eve yerleşen ailenin kullanacağı eşyalar ile giyim ve erzak ihtiyaçlarını karşıladı.

Görücü usulüyle 13 yıl önce evlendiğini ve 5 çocuğu olduğunu ifade eden Sevim Ekinbaş, şiddete maruz kaldığını bu yüzden şikayetçi olduğunu eşinin 5 ay önce terk ettiğini söyledi. Kocası gibi evi terk eden kumasının 2 çocuğunu da bırakmasıyla 7 çocuğa bakmak zorunda kaldığını ifade eden Sevim Ekinbaş şunları söyledi:

"Evin kirasını veremediğim için ev sahibi beni ve çocuklarımı sokağa attı. Buz gibi havada 10 gün boyunca çadırda yaşadık. Daha sonra hayırsever vatandaşlar ile Haliliye Belediyesi bize sahip çıktı. Evlere temizliğe giderek 7 çocuğa tek başıma bakıyordum. Eşim çalışmıyordu ve madde kullandığı için sürekli bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle evlere temizliğe de gidemez oldum."

Çalışmak isteyen ve iş aradığını söyleyen Ekinbaş ile çocukları kendilerine destek olan hayırsever vatandaşlar ve belediyeye de duyarlılığından dolayı teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2020-12-16 08:35:16



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