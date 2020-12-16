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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 14 tutuklama

DHA

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonuna 14 tutuklama


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, 1 Aralık'ta FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan, aralarında emekli bir albayın da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 14 şüpheli, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-16 14:23:05

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